Feest van ultralage rentes is voorbij

HEIDI GABEL

31/12/16 - 05u00

© anp.

Wie vastgoedplannen heeft, stelt die best niet te lang uit. Alle vier de grootbanken hebben het officiële tarief voor hun woonkredieten op 20 jaar opgetrokken tot boven de symbolische grens van 3%. "En dat kan nog stijgen", zeggen experten.

Zowel bij ING, Belfius, BNP Paribas Fortis als KBC is het tarief voor een lening met een looptijd van twintig jaar gestegen tot 3% of meer. Helemaal onverwacht komt dat niet: ook de marktrentes zaten de afgelopen maanden in de lift en vanzelf volgen dan de woonkredieten.



Experten verwachten niet meteen een kentering. Zakkende rentes lijken erg onwaarschijnlijk. Eerder gaan ze nog verder de hoogte in. "Zie 2017 als een overgangsjaar. De rente zit al in de lift, maar nog niet sterk", zegt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. De Europese Centrale Bank pompt immers nog tot de herfst elke maand zestig miljoen euro in de economie. Maar eenmaal dat stimulusprogramma stopt, vergroot het risico op hogere rentes. "Al zullen ze nu ook niet door het dak gaan", zegt Vanden Houte. De renteniveaus van een paar jaar geleden, toen een woonkrediet gemakkelijk 4% kostte, zijn nog ver weg.



