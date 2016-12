Ook Credit Suisse treft miljardenschikking in VS

Door: redactie

Na Deutsche Bank heeft ook Credit Suisse een akkoord bereikt met het Amerikaanse ministerie van Justitie over de misstanden bij de verkoop van hypotheken. De tweede bank van Zwitserland zal in totaal 5,3 miljard dollar (ruim 5 miljard euro) betalen.

Het bedrag valt uiteen in een boete van 2,48 miljard dollar en 2,8 miljard dollar voor schadevergoedingen aan klanten. De feiten vonden plaats van 2005 tot 2007.



Credit Suisse zal voor de schikking een last van 2 miljard dollar voor belastingen in de boeken opnemen in het vierde kwartaal.



Deutsche Bank liet eerder op de dag weten een schikking te hebben getroffen voor in totaal 7,2 miljard dollar.



Nadat eerder al een reeks Amerikaanse banken was beboet, richten de Amerikaanse aanklagers zich nu op Europese banken. Naast Credit Suisse en Deutsche Bank zijn dat Royal Bank of Scotland, Barclays en HSBC.