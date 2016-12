Italiaanse regering stemt in met reddingsplan voor Monte dei Paschi-bank

Door: redactie

De Italiaanse regering heeft een nooddecreet goedgekeurd om de noodlijdende bank Monte dei Paschi di Siena te redden. Dat heeft premier Paolo Gentiloni deze nacht gemeld na een vergadering met zijn kabinet.

Het decreet moet het spaargeld van de burgers "zo goed mogelijk" beschermen en de Italiaanse bankensector "sterker en solider" maken, aldus de nieuwe premier. De maatregel kwam er enkele uren nadat BMPS liet weten dat haar kapitaalronde mislukt was. De bank was vorige maand een zoektocht begonnen naar 5 miljard euro extra kapitaal, die tegen het einde van het jaar afgerond had moeten zijn.



Nationalisering

De tussenkomst van de staat zal resulteren in een de facto nationalisering van BMPS, die al sinds 1472 actief is en wordt beschouwd als de oudste bank ter wereld.



Woensdag raakte al bekend dat beide kamers van het parlement instemden met het plan van de regering om indien nodig 20 miljard uit te trekken voor steun aan de banken.



Angst

De angst bestond vooral dat de 40.000 obligatiehouders van de bank, die vaak niet werden geïnformeerd werden dat ze risicovolle obligaties bezaten, al hun spaargeld konden verliezen. De regering liet weten dat de eigenaars van slechte obligaties, in navolging van de Europese regels, verplicht zullen worden om hun obligaties om te zetten in aandelen. Institutionele beleggers van BMPS zullen dat doen voor 75 procent van de waarde van de obligaties, bij particulieren gaat het om 100 procent, zo blijkt uit het decreet. Minister Padoan beloofde bovendien dat "er een volledige bescherming is voor particuliere beleggers".



Mislukte kapitaalronde

Het aandeel van BMPS zakte op de beurs van Milaan met 7,5 procent na de aankondiging van de mislukte kapitaalronde, tot maar net iets meer dan 15 euro. Marktregulator Consob liet al weten dat de handel van het aandeel vrijdag zal worden opgeschort.