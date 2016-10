Optima Bank: overkoepelende Optima Group in vereffening

Door: redactie

10/10/16 - 17u14 Bron: Belga

Het logo van de failliete Optimabank. © photo news.

Optima Group, de holding boven de failliete Optima Bank, is in vereffening gegaan na een verlies van 30 miljoen euro. Dat blijkt uit een bijlage van de intussen ontbonden vennootschap in het Belgisch Staatsblad.