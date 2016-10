KBC krijgt boete van 1,4 miljoen in Ierland

Door: redactie

De Ierse dochter van bank-verzekeraar KBC heeft van de centrale bank van Ierland een boete van 1,4 miljoen euro gekregen. KBC Bank Ierland kreeg die boete voor inbreuken op de praktijkcode rond lenen aan betrokken partijen. De bank gaf de fouten toe en trof een schikking.

De bewuste regels hebben betrekking op bijvoorbeeld bestuurders, toplui, hun partners of huisgenoten of ook grote aandeelhouders. Banken moeten voorafgaand aan de toekenning van een lening aan dergelijke partijen goedkeuring vragen aan de raad van bestuur of een subcomité. Het is de eerste keer dat de Ierse Centrale Bank een boete geeft aan een bank voor inbreuk op de praktijkcode die in 2011 ingevoerd werd. De code kwam er omdat tijdens de financiële crisis was gebleken dat interne controles hiaten vertoonden.



De inbreuken werden begaan van september 2012 tot februari dit jaar. Er is sprake van achttien gelegenheden waarbij de bank bijvoorbeeld niet de adequate procedures had om leningen aan een betrokken partij te identificeren of voorafgaand geen goedkeuring vroeg voor de toekenning of verlenging van een lening.



"Belangrijk is evenwel dat geen enkele klant van KBC Bank Ierland benadeeld werd door geen enkele van de vastgestelde inbreuken en dat er noch voor de bank zelf noch voor de betrokken 'related parties' enig voordeel aan verbonden was", reageert KBC.



De bank-verzekeraar benadrukt dat de Ierse dochter zelf de inbreuken vastgesteld en vervolgens gemeld had. Voorafgaand had de centrale bank wel reeds bezorgdheid geuit omtrent de gedragscode. KBC Bank Ierland voerde ook een eigen onderzoek en zette de nodige stappen om procedures en beleidslijnen te verbeteren.