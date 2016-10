"Qatar overweegt belang tot 25 procent in Deutsche Bank"

Door: redactie

De koninklijke familie van Qatar overweegt om zijn belang in Deutsche Bank op te trekken, tot 25 procent. Dat schrijft het financiële persagentschap Bloomberg op basis van bronnen vertrouwd met het dossier.

De sjeik Hamad Bin Jassim Bin Jabr al-Thani, die eerder nog een ministerambt bekleedde, en de vroegere emir sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani bezitten nu 10 procent van Deutsche Bank. Ze zouden overwegen om dat belang te verhogen, tot 25 procent. De bedoeling daarbij is meer controle te krijgen over het beleid van de bank.



Bij Deutsche Bank wilde men vrijdag geen commentaar kwijt op de geruchten.



Deutsche Bank is de grootste bank van Duitsland en een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk, onder meer door een mogelijke miljardenboete in de VS. Zorgen over de kapitaalpositie hebben de beurswaarde van Deutsche bank zowat gehalveerd.



De grootste aandeelhouders zijn de koninklijke familie van Qatar, investeringsfonds Blackrock en Norges Bank.