Kris Peeters gelooft in vermindering van aantal naakte ontslagen bij ING

Door: redactie

7/10/16 - 16u35 Bron: Belga

Minister van Werk Kris peeters (CD&V). © photo news.

Kris Peeters, minister van Economie en Werk, gelooft erin dat het aantal naakte ontslagen bij bank en verzekeraar ING uiteindelijk lager zal zijn dan de 1.700 waarvan sinds maandag sprake is. Dat heeft hij vandaag gezegd in de gemengde Kamercommissie Sociale Zaken en Bedrijfsleven.

Peeters kwam in de Kamer commentaar geven op de aangekondigde herstructurering bij ING. Eerder op de dag had het parlement al de directie en de bonden van ING gehoord.



"Omdat het hier niet gaat om een sluiting, maar om een herstructurering, geloof ik in een vermindering van het aantal naakte ontslagen door het voorstellen van een aantal creatieve alternatieven", zei Peeters. Hij voegde eraan toe dat dat hem niet toekomt, maar dat zulke alternatieven in de schoot van de ondernemingsraad van ING uitgewerkt moeten worden.



Toch zal Peeters de bonden bijstaan en er naar eigen zeggen alles aan doen om de 1.700 aangekondigde naakte ontslagen te drukken. Eric Massin (PS) riep hem alvast op zijn verantwoordelijkheid te nemen en "daden te stellen".



In de commissie zei de minister ook dat hij geen indicaties ontvangen heeft dat de bankentaks (mee) verantwoordelijk zou zijn voor de sanering bij ING. "Ik zou mij in dat geval ernstige zorgen maken."