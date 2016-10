Ongeveer 200 ING-kantoren blijven vandaag dicht

Door: redactie

7/10/16 - 10u57 Bron: Belga

De bonden voeren actie aan de hoofdzetel van ING België in Brussel. Hier wordt de draak gestoken met CEO Ralph Hamers. © belga.

Staking Ongeveer 200 van de 700 kantoren van ING houden vrijdag de deuren dicht, na de oproep van de vakbonden om te protesteren voor het hoofdkantoor van de bank in Brussel.

"Klanten kunnen best eerst even naar hun kantoor bellen, voor ze langsgaan", zegt woordvoerster Vanessa Zwaelens. "Het ING Contact Center is volledig operationeel."



Bij dochtermaatschappij Record Bank, dat vooral met zelfstandige kantoren werkt, heeft men geen weet van gesloten kantoren. "Op de centrale zetel zien wel een verminderde bezetting omdat bepaalde werknemers zijn ingegaan op de oproep van de vakbonden, maar de dienstverlening en alle kritische activiteiten zijn gegarandeerd", zegt woordvoerder Thomas Naert.