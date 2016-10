"Geen brugpensioen voor werknemers ING"

Door: redactie

3/10/16 - 21u18 Bron: VRT

ING zal bij de herstructurering de komende jaren geen beroep doen op het systeem van het brugpensioen. Dat heeft CEO van ING België Rik Vandenberghe vanavond gezegd in Terzake.

Eerder vandaag had premier Charles Michel de ING-directie gevraagd om er alles aan te doen de ontslagen zoveel mogelijk te beperken en haar verantwoordelijkheid op te nemen.



De bank maakte vandaag bekend dat ze tegen 2021 zo'n 3.500 banen schrapt in België, waarvan 1.700 naakte ontslagen.



Belgisch CEO Rik Vandenberghe beloofde in Terzake "alles te zullen doen om onze medewerkers te helpen in het vinden van een nieuwe tewerkstelling".



Het systeem van brugpensioen zal het bedrijf niet inroepen. "Wij gaan onze eigen verantwoordelijkheid nemen", klinkt het. "We gaan met de sociale partners rond de tafel zitten om zo snel mogelijk alles te kunnen bespreken."