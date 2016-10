Maakt ING België met 1,1 miljard euro niet voldoende winst?

Heidi Gabel en Frank Dereymaeker

3/10/16 - 23u55 Bron: Het Laatste Nieuws

© anp.

ING Dat is relatief. ING België realiseerde vorig jaar een 'winst voor belastingen' van 1,1 miljard. Dat betekent een rendement op eigen vermogen van 11,2%. Een cijfer waarop veel concurrenten jaloers zijn.

En dit jaar lijken de resultaten niet veel slechter te worden: eind juni klokte de bank al af op een winst voor belastingen van 588 miljoen. CEO Vandenberghe geeft toe dat de bank "het niet slecht doet".



Het heikele punt is echter dat de resultaten van de retailbank ­dalen. Die afdeling - de grootste van ING - staat onder druk van de lage rente en de banken­taks. Daarom wordt er nu ingegrepen.



"Een gezonde bank moet buffers hebben om zich te transformeren. Je moet daarmee niet wachten tot in moeilijke tijden", zegt Vandenberghe. Of zoals Ralph Hamers, CEO van het Nederlandse moederbedrijf, het uitdrukt: "Je moet het dak repareren als de zon schijnt."