Taskforce moet ontslagen bij ING inperken

3/10/16 - 18u46 Bron: Belga

video Op het overleg tussen de verschillende regeringen van ons land en de vakbonden bij ING is beslist een taskforce op te richten. Die moet de vakbonden informatie en expertise leveren om zo alternatieven te vinden om het aantal naakte ontslagen bij de bank te beperken. Dat meldt eerste minister Charles Michel na het overleg.

Bij ING in België zouden tot 2021 3.500 banen verdwijnen. Omdat er dit jaar al 350 natuurlijke afvloeiingen zijn, heeft de vandaag aangekondigde intentie tot collectief ontslag betrekking op 3.150 voltijdse equivalenten. De bank verwacht maximaal 1.700 naakte ontslagen, een aantal dat de taskforce omlaag moet krijgen.



"We willen alles doen om dit cijfer naar beneden te brengen", zegt premier Michel. "Ik heb bij de Belgische directie gepleit voor minder ontslagen, voor een lange fasering om de mensen die het slachtoffer kunnen zijn van de herstructurering een perspectief te geven, ook via begeleiding en opleidingen".

Wet-Renault "Het is een moeilijk moment", zegt Michel nog. De regeringen zullen de wet-Renault gebruiken om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk omlaag te krijgen. "We moeten er alles aan doen om de sociale schade zoveel mogelijk te beperken."



Michel wijst er ook fijntjes op dat de belastingbetaler in het verleden moest opdraaien voor de redding van de banken. "Zij moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen", zegt hij. Zo moeten werknemers begeleid worden naar ander werk.

Mensen en geen nummers Pia Desmet, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK. © belga. "De vakbonden moeten toegang krijgen tot de volledige informatie en de kans krijgen om alternatieven te vinden", aldus nog de eerste minister. "Werknemers van banken zijn mensen en geen nummers", klinkt het.



Pia Desmet, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK, zegt dat ook zal onderzocht worden wat de impact van de digitalisering juist is. "Volgens ons is dat te overschat", reageert ze. "In de taskforce zullen we tegenvoorstellen doen." Aan de VRT-nieuwsredactie zegt ze nog: "Ik heb de indruk, en we moeten daarin geloven, dat we samen met de verschillende regeringen in de eerste fase naar alternatieven kunnen gaan en vooral samen de druk kunnen vergroten om het aantal naakte ontslagen fors naar beneden te krijgen."