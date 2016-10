Pijnlijke campagne bezorgt personeel Record Bank extra koude douche

Bewerkt door: Redactie

Na de aankondiging van de herstructurering bij moederbedrijf ING België, is bij Record Bank nog extra ontsteltenis ontstaan. Net vandaag pakt Record Bank uit met een nieuwe campagne om zelfstandige ondernemers te steunen.



"Die campagne komt uitgerekend op de dag dat de zelfstandige kantoorhouders en het personeel een koude douche krijgen", zegt VTM NIEUWS-journalist Julie Colpaert. "Dat is een bijzonder pijnlijke timing en het strooit extra zout in de wonde."