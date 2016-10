ING België eerder al getroffen door (minder zware) herstructureringen

Bewerkt door: Redactie

ING België, dat vandaag bekendmaakte tegen 2021 3.158 banen te willen schrappen in België waarvan tot 1.700 naakte ontslagen, werd de voorbije jaren al getroffen door banenverlies. Hieronder volgt een korte historiek van ING België binnen de groep ING.

- Begin 1998: de Belgische bank BBL, ontstaan uit de fusie tussen de Bank Lambert en de Bank van Brussel in 1975, wordt overgenomen door de groep ING. Eind jaren 1990 breidt de in 1991 opgerichte Nederlandse groep ING haar activiteiten uit door de overname van een reeks banken (BBL, BHF-Bank, Banque Slaski, DiBa Bank) en verzekeraars.



- 2001: oprichting van Record Bank, een Belgisch filiaal binnen de groep ING.



- 2003: BBL verdwijnt en wordt ING België.



- 2005: ING stroomlijnt zijn IT-afdeling en schrapt 450 banen, waarvan 50 in België.



- Eind 2007-2008: de financiële crisis treft de bankensector en ING ontsnapt niet aan het wereldwijde fenomeen. De Nederlandse staat injecteert 10 miljard euro in de groep, die in ruil moet saneren en afstand doen van een deel van haar activiteiten op bevel van de Europese Commissie.



- November 2007: ING hervormt haar kantorennet en schrapt 850 banen in België. ING heroriënteert haar activiteiten naar meer "direct banking" via internet en contact centra.



- Februari 2009: ING kondigt aan 315 banen te schrappen in België in het kader van een kostenbesparingsplan van 100 miljoen euro. Het banenverlies wordt opgevangen door natuurlijke afvloeiingen. Het personeelsbestand komt uit op 8.700 eind 2009 in België.



- November 2012: ING maakte de intentie bekend om 40 agentschappen te sluiten, voornamelijk in Wallonië.



- Februari 2013: ING kondigt aan 1.000 banen te schrappen tegen eind 2015 via natuurlijk verloop.



- Oktober 2016: ING maakt bekend 3.158 banen te willen schrappen in België, waarvan tot 1.700 naakte ontslagen. ING België en Record Bank fuseren en 600 agentschappen van de 1.250 moeten verdwijnen. Wereldwijd schrapt ING 7.000 banen.