Vakbonden: "ING is een bedrijf dat winst maakt, dit is schandalig"

Door: redactie

3/10/16 - 08u38 Bron: Belga

"Een catastrofe voor de tewerkstelling en een schandalige aanpak voor een bedrijf dat winst maakt." Zo luidde vanochtend de eerste reactie van Herman Vanderhaegen van de christelijke bediendebond LBC, na de aankondiging van een massaal banenverlies bij ING. Ook minister van Werk Kris Peeters noemt de ontslagen "verschrikkelijk voor de mensen die hun job bedreigd zien en voor de jobcreatie".





Volgens een vakbondsbron zou premier Charles Michel de vakbondsvertegenwoordigers deze namiddag ontmoeten. © photo news.

"De laatste vijf jaar heeft ING 7 miljard uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vandaag betaalt het personeel de factuur. Dat is onaanvaardbaar", aldus Vanderhaegen. Ook hij had het over circa 3.150 banen die zouden moeten verdwijnen in België. Ongeveer de helft van de kantoren van ING en Record Bank zou op de schop gaan.



ING Group stelde eerder dat de herstructurering in België gevolgen kan hebben voor tot 3.500 voltijdse equivalenten.



Slag in het gezicht

"Dit is een regelrechte slag in het gezicht van het personeel dat zich dagelijks inzet voor het winstgevende bedrijf dat ING is." Zo reageert Maarten Dedeyne, nationaal verantwoordelijke voor de liberale vakbond ACLVB, op de aangekondigde herstructurering bij ING. "De afgelopen jaren heeft ACLVB zich steeds bereid getoond om mee na te denken over een personeelsbeleid dat de continuïteit van de bank moest ondersteunen. Daarbij heeft het personeel van ING reeds in het verleden loonmatiging en afvloeiingen geaccepteerd", klinkt het.



ACLVB zal zich op 4 oktober beraden over de standpunten die zij in dit dossier zal innemen.



Ongezien

"Ik ben al 25 jaar syndicaal actief in de financiële sector en dit is voor mij ongezien", stelde Pia Desmet van de socialistische bediendebond BBTK.



"We hadden wel een zware aankondiging verwacht, maar tot vanochtend hoopte ik dat het toch niet zo'n vaart zou lopen", aldus nog de vakbondsvrouw. De directie legt de link met de digitalisering en de toestand op de financiële markten, "maar voor ons is dit duidelijk een kostenbesparing", voegt ze nog toe.



Bij de socialistische bediendebond wijst men op het gebrek aan sociaal overleg. "Onaanvaardbaar", zegt Pierre Merveille (SETCa) daarover. "We gaan ons in gemeenschappelijk vakbondsfront beraden over acties.



Ondernemingsraden

Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er ondernemingsraden gepland, voor de opstart van de informatie- en consultatiefase die voorzien is in de wet-Renault.



Volgens een vakbondsbron zou premier Charles Michel de vakbondsvertegenwoordigers deze namiddag ontmoeten.