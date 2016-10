Directie ING België bevestigt: er verdwijnen 3.500 banen

Door: redactie

3/10/16 - 07u22

© reuters.

De hakbijl gaat er stevig in bij de Nederlandse bank ING. In België wil men tegen 2021 zo'n 3.500 banen schrappen, bevestigt de directie in een persbericht. Een vakbondsbron van de christelijke bediendebond had het over 3.150 banen. Ook de helft van de 1.200 kantoren in ons land zou verdwijnen, zegt de vakbondsbron. Bij ING België werken 8.131 mensen. Dochteronderneming Record Bank zou geïntegreerd worden in ING België. Ook daar zouden er ontslagen vallen.