Verdachte aanslag New York handelde vermoedelijk alleen

Door: redactie

28/09/16 - 03u26 Bron: Belga

Ahmad Khan Rahami zou alleen gehandeld hebben. © ap.

De vermoedelijke dader van de aanslag in de wijk Chelsea in New York van 17 september handelde waarschijnlijk alleen en heeft geen banden met een extremistische beweging. Dat zei FBI-directeur James Comey gisteren.

"Op dit moment zien we geen indicatie van een grotere cel, of een dreiging voor een nieuwe aanslag", zei het hoofd van de federale politie aan de Commissie voor Binnenlandse Veiligheid van de Amerikaanse Senaat.



De vermoedelijke dader van de aanslag van 17 september is de 28-jarige Rahami Ahmad. Hij werd twee dagen na de explosie gearresteerd in New Jersey, maar ligt sindsdien in het ziekenhuis omdat hij bij de schietpartij bij zijn arrestatie gewond raakte. Volgens het bureau van de procureur van New Jersey kan hij daardoor momenteel niet voor de rechter verschijnen.



Massavernietigingswapens

Rahami werd in beschuldiging gesteld van het gebruik van massavernietigingswapens. Naast de aanslag in New York wordt hij er ook van verdacht hetzelfde weekend andere zelfgemaakte bommen te hebben neergelegd in New York en New Jersey. Daarvan ontplofte er één maar zonder slachtoffers te maken.



Rahami werd geboren in Afghanistan maar heeft de Amerikaanse nationaliteit. Hij keerde meerdere malen terug naar Afghanistan en Pakistan.



De FBI opende in 2014 een onderzoek naar hem, nadat zijn vader alarm had geslagen. De politie vond echter geen aanwijzingen dat hij geradicaliseerd was of extremistische ideeën had.