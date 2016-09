iOS 10 komt er vandaag aan: dit moet je weten

redactie

13/09/16 - 06u00 Bron: Daily Mail

© Apple.

Naar goede gewoonte lanceert Apple enkele dagen voor de iPhone-release een iOS-update. Ondertussen zitten we al aan iOS 10, dat vanaf vandaag jouw Apple-toestel zal veroveren. Dit moet je weten over de verse Apple-software.

De nieuwe update is enkel beschikbaar voor recente modellen. Wie een iPhone 5 of een recenter model heeft, zal van de update kunnen genieten. Helaas zal iedereen met een iPhone 4s of ouder het met de oude iOS-versie moeten doen. Wie een iPad 4 heeft, een iPad Air, een iPad mini 2, een iPad Pro 9.7 inch of een recenter model, zal ook kunnen genieten van iOS 10. Wie een ouder model heeft, heeft pech. Enkel wie een iPod Touch 6 heeft, heeft toegang tot iOS 10. Alle oudere modellen worden niet geüpdatet.

Wat moet je doen?

Voor je een softwareupdate doorvoert, is het altijd een goed idee om een back-up te maken van alles wat op je toestel staat. Dat kan met iTunes, maar je kan je data ook opslaan in de iCloud. Met een back-up ben je gewapend tegen eventuele complicaties bij de update.



Wanneer iOS 10 beschikbaar is, zal je een notificatie krijgen. Ga dan na of je met wifi verbonden bent en zorg ervoor dat je iPhone aan de oplader hangt of volledig is opgeladen.



Heb je nog geen zin in een update? Geen probleem, je kan de update ook later downloaden.