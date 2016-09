Zo ziet nieuwe iPhone 7 eruit

Door: redactie

7/09/16 - 21u03 Bron: vtmnieuws.be

video Het Amerikaanse Apple heeft vanavond twee nieuwe iPhones, 7 en 7 Plus, voorgesteld. Zoals verwacht hebben de toestellen niet langer een klassieke hoofdtelefoonaansluiting. Apple rekent erop dat gebruikers zullen overschakelen op een draadloze oplossing of op een hoofdtelefoon die past op de lightning-aansluiting van het merk.

De nieuwe toestellen kopiëren in grote lijnen het design van de vorige iPhones, 6 en 6S. Nieuwigheden zijn de drukgevoelige home-knop en een waterdicht ontwerp, iets wat concurrenten als Samsung en Sony al langer aanbieden. De camera's op voor- en achterzijde werden verbeterd en het grotere Plus-toestel heeft er voortaan twee aan de achterzijde. Daarmee kan met scherpere kwaliteit worden ingezoomd.



De toestellen hebben maar één aansluiting meer: de lightning-poort die wordt gebruikt om de telefoons op te laden en ze aan te sluiten op randapparatuur. Apple levert bij elke gsm nieuwe compatibele oortjes. Ook een verloopstekkertje om een traditionele hoofdtelefoon aan te sluiten wordt gratis bijgevoegd. Als reden voor het schrappen van de traditionele aansluiting geeft het bedrijf plaatsbesparing en 'moed'.



Naast de twee nieuwe iPhones stelde Apple ook een vernieuwde smartwatch voor, een toestel dat in zijn eerste incarnatie geen doorslaggevend succes was. Het horloge kreeg een beter scherm en een eigen gps-chip. Sportmerk Nike brengt een eigen versie van de Apple Watch, speciaal voor hardlopers, op de markt.



Het bedrijf uit Cupertino had tot slot Shigeru Miyamoto, de geestelijke vader van Mario, uitgenodigd om de komst van de meeste iconische game van de vorige eeuw naar de iPhone aan te kondigen.