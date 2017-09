Peutertje gaat voor eerst naar school en weent hele dagen. Tot zijn mama hem deze 'knuffelknop' geeft

Door: Annemie Vermeulen

19/09/17 - 10u30

© Louise Mallett.

De eerste schooldagen zijn voor een kind altijd stresserend en emotioneel. Dat was ook het geval voor het zoontje van de Britse Louise Mallett, die voortdurend weende op school omdat hij zijn mama miste. Daarop kwam Louise met de 'knuffelknop', een manier waarmee ze hem vanop afstand kan knuffelen.

Het idee van de knuffelknop is simpel maar geniaal. Louise Mallett tekende een hartje op de handpalm van haar zoontje en eentje op haar hand. Ze tekende nog een tweede exemplaar op de arm van haar kind voor de zekerheid.



Ze legde uit dat wanneer hij het moeilijk heeft, hij steeds op het hartje kan duwen zodat hij een knuffel naar zijn mama kan sturen. Zij kan dan ook op de knop duwen om een knuffel terug te sturen. En zo kunnen ze elkaar vanop afstand steunen.



Het jongetje vertelde 's avonds trots dat hij lang op de knop had geduwd, maar niet had geweend dankzij de knuffels. Dankzij de knuffelknop kunnen ze de lange schooldagen overbruggen door stiekem knuffels te sturen. En het internet is er helemaal weg van!