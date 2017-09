Avondje weg zonder de kinderen? Hier betaal je het minst voor een babysit

Door: SV

14/09/17 - 09u01

© thinkstock.

Willen jullie vanavond of morgenavond nog eens de bloemetjes buitenzetten, en dat liefst zonder de kinderen? Dan is een babysit snel geboekt. Maar wist je dat de kosten van zo'n oppas behoorlijk kunnen verschillen? Naar jaarlijkse gewoonte deed oppasdienst Yoopies een onderzoek over de prijsverschillen in ons land.