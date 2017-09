Actrice over eerste kind: "Hij heeft een penis, maar of het een jongetje wordt weet ik niet"

Door: redactie

In een tijdperk waarin genderneutraliteit steeds vaker ter sprake komt, heeft Katie Lowes een opmerkelijk standpunt ingenomen. Op de vraag of haar eerste kindje een jongetje of een meisje zal zijn, antwoordde de 'Scandal'-actrice: "Hij wordt geboren met een penis, maar of het een jongetje wordt, weet ik niet."

"Ik heb geen flauw idee wat zijn geslacht zal zijn. Ik hoop vooral dat mijn zoon vooral gezond, gelukkig en geborgen zal zijn. Dat is het enige dat ertoe doet," zo vertelt ze in een interview met het mama-magazine 'Fit Pregnancy and Baby'.



Al betekent dat niet dat Lowes vol zelfvertrouwen naar haar rol als kersverse mama kijkt. "Ik voel me bevoorrecht dat ik mama word en iets kan doen dat vrouwen al duizenden jaren lang doen. Maar ik word 's nachts ook soms badend in het zweet wakker. Ik ben erg bang voor de bevalling en voor hoe mijn leven zal veranderen, ik hou namelijk van mijn leven zoals het op dit moment is. Het is een aangenaam soort ingewikkeld."



Of haar zwangerschap haar werk zal beïnvloeden? Daar maakt ze zich geen zorgen over. "Ik wilde net graag zwanger zijn tijdens de opnames van Scandal," vertelt ze. "Kerry Washington is één van mijn beste vriendinnen, en ik heb van dichtbij meegemaakt hoe zij met het moederschap omging. Ik heb ook de allerbeste vrouwelijke baas Shonda Rhimes, die zelf drie kinderen heeft. Ik wist maar al te goed dat ik ontzettend veel geluk heb dat ik zoveel steun krijg van hen."