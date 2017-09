Nog vuile vakantiewas? Zo werk je die in een mum van tijd weg

© thinkstock.

Het schooljaar is alweer begonnen, en toch staat daar ergens in een hoekje nog een onaangeraakte koffer vol vakantiekledij te stinken. En met de drukte van het school- en werkleven dat weer in volle gang is, wordt die berg alleen maar groter. Gelukkig hebben wij goed nieuws: met deze tips is die stapel in sneltempo weggewerkt zonder dat je een hele dag in het washok moet spenderen.

Het grote probleem van de vakantiewas? Het is veel. En voor wie naast een partner ook nog enkele kinderen mee op reis had, is het zelfs héél erg veel. En dus stellen we het liever even uit. Maar ondertussen stapelt ook de gewone was zich op, en voor je het weet hangt er bijna niets meer in je kleerkast. Geen paniek, met dit stappenplan heb je in een handomdraai weer een schone garderobe:

1. Maak plaats Je hebt ongetwijfeld een serieuze hoop was bij elkaar gesprokkeld. Breng alles naar één plek, liefst een plaats waar je voldoende plaats hebt. De keukentafel, je bed, ... als er maar genoeg ruimte is om alle vuile was te verzamelen. Dat betekent: kledij, ondergoed, maar ook handdoeken, vuile lakens, ... noem maar op.

2. Stel prioriteiten © thinkstock. Zodra je alle vuile was verzameld hebt, maak je drie grote stapels. Dat doe je volgens prioriteit: wat heb je dringend nodig en wat niet? In de eerste categorie zullen vooral sokken en ondergoed vallen. Maar ook je favoriete kledingstukken en werk- en schoolkledij verdienen een plekje in de belangrijke stapel. De tweede stapel bevat de vuile was met de laagste prioriteit: kleding die niet meer goed zit, op vakantie beschadigd werd of die je niet snel opnieuw zal dragen. Zitten er kledingstukken tussen die je graag draagt? Leg ze dan meteen apart zodat je ze zeker niet vergeet te herstellen. Al de rest gooi je onverbiddelijk de vuilnisbak in. De derde en laatste stapel bevat alle overschot: handdoeken, lakens en kledij die je wel nog wil dragen, maar daarom niet per se morgen.

3. Sorteer op stof in plaats van kleur Als je echt veel was hebt, is het nu tijd om die drie stapels nog eens onder te verdelen. Doe dat niet op kleur, maar kijk naar de stof. Als je niet te warm wast, maakt de kleur eigenlijk toch niet uit. Bovendien bespaar je zo heel wat tijd, aangezien er veel meer luchtige stofjes in je wasmachine passen dan bijvoorbeeld truien en handdoeken. Bovendien moeten die ook een stuk minder lang in de droogkast, wat je weer wat tijd bespaart.

4. Niet genoeg wasmanden? Goed, je hebt nu wel enkele grote stapels was, maar hoe vervoer je die in godsnaam naar het washok? Simpel: ga niet klungelen met veel te kleine - en ongetwijfeld ook te weinig - wasmanden, maar wikkel de stapels in een grote handdoek. Zo draag je die hele stapel in één keer naar de wasmachine, zonder dat je onderweg een sok verliest. Handig, toch?

5. Zet een timer Deze stap is cruciaal als je de was snel wil wegwerken: kijk hoe lang het wasprogramma duurt, en stel een alarm in. Zodra de timer afgaat, laat je meteen vallen waar je op dat moment mee bezig bent, laad je alles over in de droogkast en steek je meteen een volgend wasje in. Let wel op: delicate stukken hang je beter gewoon op om te laten drogen.