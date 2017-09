Een puber in huis? Zo hou je het hoofd koel

Door: Anke Michiels

"Een puber in huis verandert de hele gezinsdynamiek", zegt Ingrid van Essen, auteur van 'Pubermania' en Young Identity Coach die gezinnen en jongeren begeleidt. "Alles wat vanzelfsprekend was, is dat even niet meer. En daar is één oorzaak voor: het kind wil autonomie." Het is een intense en turbulente ontwikkelingsfase, maar met deze tips hou je het hoofd koel.

Valkuil

"Pubers ontwikkelen per definitie een tijdelijke allergie voor hun ouders. Als ze geremd worden in hun strijd voor meer autonomie, doen ze uitspraken als 'Je verpest mijn leven'. Dat komt hárd binnen, uiteraard, en je voelt je als ouder persoonlijk aangesproken", zegt Ingrid van Essen. Ze raadt aan om niet in die valkuil te trappen en het gesprek pas aan te gaan op een rustig moment. "Als de eerste boosheid gaan liggen is, en je luistert naar je kind, zal het zich veilig voelen en krijgt het exact de ruimte die het nodig heeft."



"Als ouder word je uiteraard al eens gék van hun gedrag en wil je je puber het liefst achter het behang plakken als die weer eens brutaal uit de hoek komt, of hele dagen ligt te gamen in de zetel. Weet dan dat het een belangrijke, noodzakelijke fase is in het leven van een kind. En om het leefbaar te houden in huis: choose your battles. Ga niet élke keer in conflict. Bedenk welke kwesties écht de moeite waard zijn om over te strijden. Al de rest laat je gewoon gaan", aldus Young Identity Coach Ingrid van Essen.



Praten met je tiener

Opvoedingsspecialist Peter Adriaenssens legt uit hoe ouders en pubers het best kunnen communiceren. Lees hoe je in plaats van te discussiëren ook kan onderhandelen. Wie weet werkt het. Uitgeverij Lannoo, € 19,99.

Het geheime dagboek van Adriaan Mole



Geen zin in al te wetenschappelijke lectuur? In dit boek neemt Adriaan Mole je mee in de strijd met pukkels en lichaamsdelen die zich niet koest willen houden. De humoristische observaties van deze puber zijn zo een eyeopener voor ouders.

Uitgeverij Rainbow, te vinden in de bib.

Het puberende brein

Wil je weten wat die hersenkwabben en hormonen zoal uitvreten in het hoofd van je tiener? Dan is dit boek voor jou. Geschreven door Eveline Crone, hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden.

Uitgeverij Bert Bakker, € 17,95.

Pubermania

Een praktisch en vlot geschreven boek, vol voorbeelden van conflictsituaties, inclusief tips om het beter aan te pakken. Een boek dat troost biedt aan elke ouder met een puber in huis.

Uitgeverij Lannoo, € 19,99.