Een helm alleen is niet voldoende: zo fietst je kind toch veilig naar school

Door: Annemie Vermeulen

5/09/17 - 15u00 Bron: BIVV

© thinkstock.

Uit een nieuw onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat de meeste kinderfietshelmen niet voldoende beschermen tijdens een val. Aangezien de helmen vaak te wensen over laten, moeten we dus ook voldoende op andere zaken letten. Met deze tips stuur jij je kind wel veilig met de fiets naar school.

Niet elke fietshelm levert de bescherming die het zou moeten brengen, zo bracht onderzoek van Test-Aankoop gisteren aan het licht. Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid geeft daarom tips om zo veilig mogelijk met je kinderen naar school te fietsen.



Oefening baart kunst

Door op voorhand al eens naar school te fietsen, kan je kroost de route al oefenen. Je kan hen dan meteen op de gevaarlijke verkeerspunten wijzen. Vergeet ook niet om de terugweg in te oefenen.



Geen kopzorgen met de fietshelm

Een goede fietshelm voor kinderen mag zeker niet te groot zijn zodat hij vast genoeg rond het hoofd zit. En als je een exemplaar met een leuk motief kiest, valt je kind eens zo hard op in het verkeer. Welke helmen goed en welke minder goed scoorden op de test lees je hier.



Opgepast voor vrachtwagens

Blijf met je fietsertjes ver weg van vrachtwagens op een kruispunt. Zo vermijd je dat jullie in de dode hoek komen.



Koning Reflector

Kies voor kledij met reflecterend materiaal of koop een fluo boekentasbeschermer. Door felle kleuren en reflectoren te dragen, valt je kind extra op in het verkeer.



Last but not least

Neem de veiligste route, ook al is dat niet de kortste. Leg ook duidelijk uit aan je kind waarom je voor die weg kiest en waarom ze dus misschien iets langer moet fietsen.