SOS brooddoosstress: dit bedrijf levert gezonde lunches aan de schoolpoort

Tussen het zwemzakken vullen en tanden poetsen door is het een uitdaging om ook elke ochtend die kinderbrooddozen van een gezonde lunch te voorzien. Het Gentse bedrijf Brutus speelt daar op in, door een leverservice van lunchpakketten aan de schoolpoort te voorzien. Wat dacht je van een boterham met wortelhummus en zure room, een muffin van rode biet en een torentje van havermoutpoffertjes en aardbeien, bijvoorbeeld?

Auto van appel en druiven

Op het menu staan onder meer boterhammen met huisgemaakte kip curry, vleessalade of eiersalade, pindakaas en banaan, notenpasta en honing of geitenkaas en honing. Ook een portie groenten of fruit zit standaard in het pakket inbegrepen, met huisgemaakte dips bij of in de vrolijke vorm van een "auto van appel en druiven" of een rode bietenmuffin. Voor één maaltijd betaal je 3,6 euro tot 4,2 euro, of je kan een abonnement nemen van vier maaltijden vanaf 14,40 euro. Er is keuze tussen een gewoon en vegetarisch menu. Deze vrijdag starten de Gentse dames met hun leveringen, die ze voorlopig enkel op vrijdag naar drie Gentse scholen per fiets doen.