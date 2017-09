Gaat jouw kind ook opnieuw sporten? "Zet geen rem op calorieën"

Door: Inge Stiers, TK

Net als de scholen hebben ook sportclubs de deuren weer geopend. Al dat voetballen, balletdansen en zwemmen vraagt extra energie van je kroost en dus moet er (een pak) meer gegeten worden. "Spreid die maaltijden zoveel mogelijk", raadt sportvoedingsexperte Stephanie Scheirlynck aan. "Maar zet geen rem op calorieën."

"Kinderen die sporten, moeten niet anders, maar wel méér eten dan zij die geen actieve hobby hebben, gewoonweg omdat ze veel meer energie verbruiken", zegt Stephanie. "Hoeveel dat precies is, is bij kinderen heel moeilijk te bepalen. Bij volwassenen kan je perfect berekenen hoeveel energie ze verbruiken en hoeveel calorieën ze nodig hebben, maar kinderen ontwikkelen en groeien nog volop. Er zullen dagen zijn dat je kind een heel brood op kan, terwijl het op andere dagen genoeg heeft aan drie sneetjes. Kinderen voelen goed aan wanneer ze genoeg hebben. Als jij als ouder ervoor zorgt dat de juiste dingen op tafel komen, zullen zij zelf wel de juiste porties bepalen. En dan bedoel ik geen sandwiches met choco, want die bevatten nauwelijks voedingsstoffen. Sportende kinderen hebben meer ijzer, vitaminen en mineralen nodig. Hoe voedzamer, hoe beter."



Vele trainingen beginnen net op het moment waarop de meeste mensen aan tafel gaan, dus moet je zorgen dat je kind voor de training al wat energie heeft bijgetankt. "Op trainingsdagen kan je het 's middags warm laten eten en het een uur voor de training nog een banaan of granenreep geven. ls het al van 's middags geleden dat het nog heeft gegeten, dan kan je meteen na schooltijd al een paar boterhammen, ontbijtgranen of pannenkoekjes klaarzetten. Dat mag ook een warme maaltijd zijn, zolang die minstens twee uur voor de training gegeten wordt, anders zal die tijdens het sporten op de maag liggen. Na de training kan je je kind nog zuivelproducten geven, zoals rijstpap, pudding, platte kaas of yoghurt."



Volgens Stephanie is het beter om de voedselinname te spreiden over meerdere eetmomenten. "Beter vijf of zes kleinere maaltijden dan drie grote", zegt ze. "Op die manier kunnen kinderen meer eten, zonder zich te overeten. Sportdrankjes mogen ook, als ze meer dan één keer per week sporten. Die hydrateren, gaan oververhitting tegen en leveren een beetje van de energie die ze op dat moment nodig hebben."