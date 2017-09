George Clooney: "Wat ik doe op dit moment? Vooral veel luiers verversen"

Door: redactie

2/09/17 - 11u58

© reuters.

Het leven van een jonge ouder gaat niet altijd over rozen. Zeker niet als je net twee baby'tjes voor de prijs van één kreeg. Zoals George Clooney en zijn vrouw Amal. De twee zijn sinds de geboorde van hun tweeling dan ook uit de spotlights gestapt om hun gezin op de eerste plaats te zetten. Maar gelukkig wist The Associated Press de acteur te strikken voor een interview.