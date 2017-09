Kind met een smartphone? Zo ga je daar als ouder mee om

Door: ND

Kinderen die constant op hun smartphone zitten tokkelen, voor vele ouders is het dagelijkse kost. Hoe ga je hier als ouder mee om en hoe waarschuw je hen voor de gevaren ervan? Wij vroegen het aan kinderpsychiater Dr. Lieve Swinnen. Samen met digitale media specialist Stefaan Lammertyn schreef ze het boek Help! Mijn kind leeft online.

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, en ook de jongste generatie swipet, liket en chat dat het een lieve lust is. Ze zijn vaak bedrevener in dit soort nieuwe snufjes dan hun ouders, die niet geheel onterecht bekommerd zijn om hun kroost en die onbeperkte toegang tot het wereldwijde web. Waar let je best op als je kind regelmatig zonder jouw toezicht voor een scherm plaatsneemt? Wij vroegen het aan kinderpsychiater Lieven Swinnen, die volgende week samen met digitale media specialist Stefaan Lammertyn het boek Help! Mijn kind leeft online! uitbrengt.

Drie uur per dag Al die tijd die je achter een beeldscherm doorbrengt, ben je niet aan het besteden aan andere dingen Dr. Lieve Swinnen Je kind lijkt wel vergroeid met zijn smartphone en computer, maar hoeveel schermgebruik is aanvaardbaar voor een kind of tiener? "Daar bestaan richtlijnen voor, die ik heb overgenomen van de Nederlandse Justine Pardoen, een specaliste op vlak van sociale media en opvoeding," legt Swinnen uit. "Die criteria zijn vrij streng: voor kinderen boven de 12 jaar wordt maximaal drie uur per dag 'beeldschermtijd' aangeraden. Daar zit dan alles in: televisie, smartphone, computer,... Voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar is dat maximaal twee uur; tussen 8 en 10 jaar maximaal 1 tot 1,5 uur. Bij hele kleine kinderen is dat nog minder. Je moet daar natuurlijk geen chronometer gaan bijhouden, maar het is wel interessant om dat eens in de gaten te houden. We zijn ons er vaak niet van bewust hoeveel tijd we er mee doorbrengen. Die grenzen zullen wel overschreden worden, maar toch is het goed dat ze er zijn. Zonder grenzen gaan jongeren die zelf opzoeken, en dan wordt het gevaarlijk."

Wat zijn dan de gevaren van overmatig schermgebruik bij kinderen en jongeren? "Al die tijd die je achter een beeldscherm doorbrengt, ben je niet aan het besteden aan andere dingen. Je bent niet aan het studeren, niet aan het sporten, lezen, tekenen,... Onze dagen zijn helaas niet langer geworden dan voor al die technologie bestond. Het slorpt heel veel tijd op, die al schaars is. Ook kan je met een smartphone niet geconcentreerd doorwerken. Als je studeert terwijl je af en toe op je smartphone kijkt, raakt je meteen de focus kwijt. Dat is niet erg productief. Justine Pardoen schrijft in haar boek dat we met meer zittenblijvers kampen sinds 2012. Zij legt een verband met de periode waarin de smartphone toegankelijker werd voor iedereen."



"Nog een belangrijke factor is het veiligheidsaspect," vervolgt Swinnen. "Wat doen kinderen en jongeren op internet, op welke pagina's komen ze terecht, met wie komen ze in contact. Jonge mensen kunnen zelf veel minder goed inschatten wat de impact kan zijn van een boodschap op internet zetten. Ze beseffen soms niet dat wat ze online zitten, helemaal niet privé is."

Hoe kan je daar als ouder op inspelen? Net zoals je niet in het dagboek van een kind kijkt, moet je ook hun smartphones niet controleren Dr. Lieve Swinnen "Het is heel belangrijk om erover te praten met kinderen. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zelfs nog voor ze een eigen smartphone hebben, kan je hen best goed informeren over de gevaren van het internet. Maak duidelijk wat er kan gebeuren - zaken zoals sexting, cyberpesten - en zeg dat je er voorzichtig mee moet zijn. Net zoals je niet in het dagboek van een kind kijkt, vind ik ook niet dat je smartphones van kinderen moet gaan controleren - tenzij er duidelijke signalen zijn dat er iets misloopt. Probeer als ouder zelf zoveel mogelijk mee te zijn over wat er kan op sociale media, en wees je bewust van de gevaren."

Wat doe je als ouder als je kind toch met die gevaren confronteerd wordt? "Ik vind het in de eerste plaats een pedagogische zaak voor de ouders, waar niet meteen de politie bij moet gehaald worden. Zo hoorde ik via een patiënt een verhaal van een jongen die een foto in ondergoed van zijn ex-liefje deelde met de groepschat van zijn klasgenootjes. Die ouders van dat meisje zijn dat te weten gekomen en zijn naar de politie gestapt, en zo is een hele heisa ontstaan. Een familielid van mij werkt als advocate, en zij zegt dat jongerenzaken heel vaak rond sexting draaien. Ik vind het in de eerste plaats de taak van de ouders om er achteraf een gesprek over te voeren. Jongeren maken nu eenmaal fouten. Je hoeft het niet meteen aan de schandpaal te nagelen, maar er een open dialoog over voeren."