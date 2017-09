Deze week in NINA: BV's zetten hun kroost aan de schoolpoort af

Redactie

1/09/17 - 16u00

© Stephen Mattues.

video Die allereerste dag in de kleuterklas. Die grote stap naar het eerste leerjaar. Of eindelijk naar de middelbare school? Zó spannend kan een nieuwe start zijn! Ook - of vooral - voor de ouders. Met een bang hartje of barstensvol vertrouwen zetten Kim Van Oncen, Ann Wauters, Gers Pardoel, Annelien Coorevits en Kürt Rogiers hun oogappel af aan de schoolpoort.