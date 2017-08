Dit zijn de populairste voornamen van 2016 in België

Bewerkt door: aja

29/08/17 - 13u36 Bron: Belga, FOD Economie

© thinkstock.

Emma was in 2016 voor het veertiende jaar op rij de vaakst gekozen meisjesnaam van pasgeborenen in België. Bij de jongens keerde Lucas terug naar de top, na drie jaar Louis als populairste jongensnaam. Dat blijkt uit cijfers die algemene directie statistiek (FOD Economie) publiceert.

Lucas en Mila populairste voornamen in Vlaanderen

Elk gewest heeft een erg verschillende top tien. In Vlaanderen werden de voornamen Lucas (369) en Mila (355) het vaakst gegeven. Bij de jongens waren Finn (335) en Louis (325) de runners-up. Emma (336) hield als nummer twee bij de meisjes nipt Olivia (335) achter zich. In Wallonië stonden Emma en Gabriel op de eerste plaats. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was die eer voorbehouden aan Lina en Adam.



Er is weinig overeenkomst tussen de gewesten in de top tien. In de Vlaamse en de Waalse top komen Lucas, Louis, Liam, Noah, Arthur en Jules terug. Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest delen enkel Lucas en Noah voor de jongens en Emma staat als enige in beide lijsten. In de lijsten van Wallonnië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen enkel Gabriel, Lucas en Noah terug, bij de meisjesnamen is dit Emma en Alice.