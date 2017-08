Niet nog eens een boke met choco: wat stop je in de brooddoos van je kind?

Door: redactie

Dat boterhammetje met hesp, kaas of - als ze echt geluk hebben - choco zijn zelfs de allerkleinsten alweer beu gegeten na vorig jaar. Geen inspiratie om dit jaar opnieuw wekenlang brooddozen te vullen? Wij hebben alvast enkele lekkere (én gezonde) receptjes voor jullie.

Zo smaakt het àltijd Maak van de lunchbox een kleurrijk kunstwerkje, raden de experts van Weight Watchers aan. Kleine kinderen vinden het leuk als je iets bijzonders doet met de groenten. Uit komkommerplakjes kun je bijvoorbeeld bloemen of hartjes steken met een koekjesvormpje. Met fruit kun je leuke, kleurrijke spiesjes maken. Doe er wel een beetje citroensap over tegen het verkleuren.



Krijgen je kinderen tot nu toe altijd wit brood mee naar school? En wil je overschakelen naar volkorenbrood? Maak de overgang makkelijker door boterhammen te smeren met 1 sneetje wit brood en 1 sneetje bruin brood. Dat ziet er vrolijk uit en het maakt de verandering minder groot. Stop alles in een mooie brooddoos. Geef eventueel een leuk servetje mee. Vul een stoere drinkbeker met water.



Kidsproof tip: Laat je kinderen helpen! Je zal merken dat ze nieuwsgierig zullen zijn om te proeven wat ze gekozen hebben. Lees ook Een bommetje gezondheid: homemade kippensoep

Gehaktballetjesslang © Weight Watchers. Wat heb je nodig?

600gr aardappelen

1 stukje brood

1 middelgrote ui

1 middelgrote wortel

600gr americain natuur

1 ei

2 eetlepels mosterd

4 koffielepels olie

1 middelgrote komkommer

2 koffielepels tomatenpuree

250gr magere yoghurt

1 koffielepel honing

1 koffielepel appelazijn

1 snufje paprikapoeder

peper en zout naar smaak



Hoe maak je het?

Schil de aardappeltjes en kook ze in gezouten water in 15 minuten gaar. Laat het (oude) broodje 10 minuten weken in warm water. Pel de ui en snij in kleine blokjes. Maak de wortel schoon en rasp deze. Druk het water uit het broodje en meng dit met de tartaar, ei, mosterd, ui en wortel. Breng het op smaak met wat peper en zout.



Maak met lichtvochtige handen 30 kleine gehaktballetjes. Bak de gehaktballetjes in een grote pan met de olie in ongeveer 8 minuten rondom bruin.



Was de komkommer en snij deze in dikke plakken. Leg op 2 borden om en om de komkommer, aardappeltjes en gehaktballetjes weg. Maak van een beetje tomatenpuree, kleine stukjes aardappel en komkommerschil de ogen en mond van de slang.



Meng de rest van de tomatenpuree met de yoghurt, honing en appelazijn. Breng op smaak met wat peper en zout. Garneer de dip met een snufje paprikapoeder.

Kikkerbroodje © Weight Watchers. Wat heb je nodig?

200gr volkorenbrood

2 eetlepels minarine

4 blaadjes sla

2 middelgrote tomaten

100gr hespenworst

1 stuk komkommer

1 kleine augurk

2 koffielepels slasaus met yoghurt

8 peperkorrels

peper en zout naar smaak



Hoe maak je het?

Halveer de broodjes en besmeer ze met de margarine. Was de slablaadjes en schud ze droog. Was de tomaten en snij ze in plakjes. Snij de worst in 8 plakjes. Beleg de onderste helft van de broodjes met een blaadje sla, tomaat en worst. Leg de bovenkant van het broodje erop.



Was de komkommer en snij deze in dikke plakken. Snij de augurk in 4 schijfjes. Gebruik 2 plakjes komkommer als voeten en gebruik een schijfje augurk als tong.



Gebruik 2 druppels slasaus voor de ogen met daarin een peperkorrel als pupil. Kruid de overgebleven komkommer met wat peper en zout en serveer ze bij de broodjes.