Dek de tafel 's avonds al en meer tips om ochtendstress met kinderen te vermijden

Brooddozen die maar niet gevuld raken, een zoon die zijn tanden niet wil poetsen en gemorste koffie over de nog haastig ondertekende agenda. Is dit soort ochtendchaos op een schooldag een herkenbaar fenomeen? Niets om je zorgen over te maken, want bij 7 op de 10 gezinnen met jonge kinderen verloopt zo'n ochtend hectisch. Met deze tips verloopt die ochtendrush net iets gestructureerder.

Rustig wakker worden? Voor 7 op de 10 ouders met jonge kinderen zit dat er niet in. Volgens een onderzoek van Sunlight bij 250 Belgische gezinnen, zou 70% van de ondervraagden de ochtendrush als stressvol ervaren. 54% van die ouders durft wel eens uitvliegen aan de ontbijttafel omdat kinderen niet meteen willen luisteren.



Niet onbegrijpelijk, want in één op de drie gezinnen loopt de ochtendroutine vertraging op doordat de kinderen alles zelfstandig willen doen. Kleren uitkiezen, veters strikken, boterhammen smeren... daar willen ze geen hulp van de ouders voor. In één op de vier gezinnen maken de kinderen onderling ruzie aan de ontbijttafel of in de badkamer. Drie op tien ouders (31%) begint zijn dag dan weer in chaos omdat er geen tijd is voor de eigen routine. Ontbijten en make-up aanbrengen bijvoorbeeld doen ze dan maar onderweg of op het werk. Lees ook Zo krijg je die tienerdochter wél op tijd naar school 's ochtends

