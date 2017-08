"In één maand leerde ze zichzelf lezen"

ANNICK GROBBEN

En of 1 september een mijlpaal wordt voor Aliana Goethals uit Oosterzele. Al is ze nog maar pas vijf, ze trekt naar het eerste studiejaar en zal voor rekenen zelfs les in het tweede leerjaar volgen. Het blonde elfje is hoogbegaafd en slaat daarom het derde kleuterklasje over. "Er is geen houden aan dat kind", lacht haar mama, fier op haar slimme dochter, maar ook wat weemoedig omdat het speelse er te snel af ging. "Aliana was vier toen ze zich in een maand tijd leerde lezen, en in twaalf dagen kon ze schrijven."







Cindy Nimmegeers (39) moet één van de weinig mama's zijn die in april al winkels afschuimde om een boekentas voor haar jongste dochter te vinden. "Want Aliana bleef er maar om vragen - kan je nagaan hoelang ze er al naar uitkijkt om naar het eerste studiejaar te mogen", lacht de mama, terwijl haar dochter met een big smile heftig van ja knikt en van puur enthousiasme op en neer staat te springen. Apetrots laat de uk het kleinood - wel erg groot uitgevallen voor een kind van pas vijf - langs alle kanten bewonderen. "Ik heb al mijn mappen zelf mogen kiezen en er staan allemaal dieren op", jubelt ze blij. "En kijk, tussen mijn kleurpotloden zit er eentje van zilver én van goud!"



Volgens de normale gang van zaken had Aliana op 1 september naar het derde kleuterklasje moeten gaan. Maar dat is buiten haar opmerkelijke slimmigheid gerekend. Aliana's oudste zus Aaricia (7) is eveneens hoogbegaafd. Zij wipte van de derde kleuterklas naar het tweede studiejaar en gaat nu naar het derde leerjaar. Aliana maakt op nog jongere leeftijd cognitieve sprongen. "Dat komt deels ook omdat ze alles wil kunnen wat grote zus kan", zegt Cindy, net als haar echtgenoot (aankoopdirecteur bij een telecombedrijf, red.) universitair geschoold. "Aaricia begon te lezen toen ze zes was en in het derde kleuterklasje zat - "pas dan", zo onderbreekt Aliana haar mama fijntjes - en Aliana leerde zichzelf lezen op haar vier jaar. Ze had veel opgepikt van haar zus die zich op een speelmat de drukletters had aangeleerd en begon uit -zichzelf leesboekjes met drieletterwoordjes te bestuderen. Begreep ze iets niet, dan kwam ze het mij vragen. 'Welke letter is dat?' 'Hoe zeg je o met een e erachter?' In een maand tijd, ze zat in de tweede kleuterklas, kon Aliana lezen, inclusief de tweeklanken. En eens ze kon lezen, wilde ze ook kunnen schrijven. Vier en een half was ze, ze zat dus nog altijd in de tweede kleuterklas, en ze huilde elke avond dikke tranen omdat ze dat niet kon. Het CLB zei: 'Als uw kind er zelf om vraagt, moet je het toestaan.' En zo komt het dat ze zichzelf met de boekjes van haar zus leerde schrijven. In twaalf dagen had ze dat onder de knie. Intussen kent ze alle spellingsregels van het tweede studiejaar. Want ze hoort zus die regels opzeggen en zegt ze dan gewoon na."





Paard met een d Het bewijs? Wanneer Cindy haar jongste vraagt hoe je weet of een woord eindigt op een d of een t, antwoordt Aliana pienter: "Door dat woord te verlengen, mama! Paard - paarden, en dus is paard met een d. Ik ken ook de korte ei-woordjes! Mag ik ze zeggen? Oké. 'Ei kei klei, mijn eigen kleine geheim. Mama zei, het is het einde. De geit loopt in de wei, de kapitein gaat op reis met de trein om te zeilen, het meisje en de meid lopen op het plein, mama dweilt, dat is een feit.'" Jawadde. Uit het hoofd, zonder hapering.



Op basis van haar testresultaten zou de kleine spruit op 1 september eigenlijk naar het tweede studiejaar moeten. Want qua lezen, schrijven en rekenen beheerst ze al alle leerstof van het eerste leerjaar. Maar ineens twéé schooljaren skippen, dat is voor de ouders een brug te ver. "Exentra (het Expertisecentrum rond hoogbegaafdheid, red.) heeft ons sterk afgeraden om Aliana twee schooljaren te laten overslaan", legt Cindy uit. "Want het leeftijdsverschil zou in het middelbaar voor te veel problemen kunnen zorgen. Aliana zou dan pas tien zijn tussen twaalfjarigen die volop in de puberteit zitten. Cognitief zou ze het redden, maar gevoelsmatig zou ze niet meekunnen met de groep."



Of ze als ouder dan niet bezorgd is dat haar jongste zich straks steendood verveelt in het eerste leerjaar? "Tuurlijk wel", zegt de mama. "Daarom is ook beslist dat Aliana voor wiskunde zeven uur per week les zal volgen in het tweede studiejaar. Indien nodig bekijken we of ze niet voor nog meer vakken in het tweede moet zitten. Maar daar zijn we dus geen voorstander van. We rekenen een beetje op de inventiviteit van de school, al is het niet evident om in een eerste leerjaar voor extra uitdaging te zorgen. We geven straks sowieso al een schoendoos vol sudoku's en quizjes mee, om de verveling tegen te gaan. Aliana zal na school zes uur turnen en twee uur jazzballet per week volgen, we hopen dat die fysieke inspanning de verveling in de klas wat gaat compenseren."





Geen kleuter meer 'Push uw kind niet zo.' Cindy heeft het al vaak mogen horen. "Via via, maar zelfs ook van leerkrachten op de vorige school van onze dochters", zegt ze met een zucht. "Het is één van de grootste misverstanden rond hoogbegaafde kinderen: dat de moeder haar kinderen pusht. 'Want hoe zouden die kinderen dat anders allemaal kunnen?' Zelfs mijn ouders, die ook heus wel zien dat Aliana het derde kleuterklasje allang ontgroeid is, zeggen: 'Laat dat kind toch kind zijn!' Het punt is: Aliana wil zelf geen kind meer zijn."



"Natuurlijk hadden mijn man en ik ook graag gewild dat Aliana nog een jaartje gewoon kind had kunnen blijven", zegt Cindy. "Hoewel we er erg fier op zijn dat Aliana vrijdag naar het eerste studiejaar gaat en al zoveel kan, zullen we met een dubbel gevoel aan de schoolpoort staan. Want ergens is het jammer dat het kleuterachtige er nu al volledig uit is, dat Aliana veel sneller groot geworden is. Maar je kan niet negeren dat je kind zo slim is, hé? Toen de kleuterjuf vorig schooljaar zag dat Aliana kon lezen, is ze vaak uit haar klasje gehaald om te gaan voorlezen voor de peuters. Is dat pushen? Nee. Dat is inspelen op een realiteit die er nu eenmaal is. De laatste maanden van de tweede kleuterklas ging Aliana echt niet graag meer naar school. De kleuters leerden er de letter C uit woordjes te halen, zij las al die woordjes al. Moesten de kleuters één bol naast vijf bolletjes tekenen, dan redeneerde zij van: vijf plus één is zes. Hadden ze een hele dag moeten spelen en geen oefeningetjes mogen doen, dan had ze het saai gevonden."



"Het punt is dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zelf continu vooruit willen", legt Cindy uit. "Had het aan Aliana gelegen, ze zou op 1 september volledig in het tweede leerjaar starten. Daar remmen wij haar zelfs in af! Zulke kinderen kunnen gewoon niet wachten, ik zie het hier alle dagen. Ze zijn zo ontzettend snel in het absorberen dat ze zelf constant om almaar moeilijker boeken komen vragen. Ik haal die boeken in huis omdat ze zich ook met niks anders willen en kunnen bezighouden. Voor hen zijn die boeken zoals spelletjes. Aaricia gaat naar het derde studiejaar, maar kent van wiskunde al bijna alles van het zesde leerjaar. Aliana bladert soms nog wel in een kleuterboek, maar na vijf minuten is ze daarmee klaar. Dat daagt haar niet meer uit."





Job opgeven Echt speels zijn haar dochters niet lang geweest. "Aliana heeft maar tot haar twee jaar naar poppen omgezien en keukentje gespeeld", weet Cindy nog goed. "Daarna kwam Duplo en vervolgens al heel snel Lego. Maar ook de Lego-fase was van korte duur. Want op haar vier jaar kon Aliana in haar eentje al de Millennium Falcon (het iconische Star Wars-ruimteschip, red.) bouwen. Dat is een bouwdoos voor 16+, hé. Gelukkig vond ze daarna haar heil in turnen. Maar ook daar is ze net als haar grote zus zo goed in dat ze komend schooljaar, ook al een jaar te vroeg, naar de beloften mag. Elk ander kind leeft volop in een fantasiewereld, mijn kinderen hebben dat nooit gehad. Af en toe merk ik dat Aliana nog eens graag naar Dora kijkt en op K3 danst ze soms ook nog wel, al is ze daar nu al aan het uitgroeien. Geef haar 'Happy' van Pharrell Williams maar." (lacht)



"Bij alles wat ze leren - of het nu thuis is of op school - blijven hoogbegaafde kinderen maar doorvragen en doorvragen", gaat de mama verder. "Dat hou je gewoon niet tegen. Ik heb mijn job als kostenbespaarder bij ArcelorMittal opgegeven omdat het anders niet te doen zou zijn in huis. Want het houdt dus nooit op. Leert Aaricia op school de breuk één tweede, dan is het thuis van: 'Bestaat twee tweede ook? En één vijfde?' Het gevolg is dat ze nu al breuken optelt, aftrekt, vermenigvuldigt en deelt, leerstof die ze pas in het vijfde leerjaar geven. De kleinste hoort dat thuis allemaal en begint dat na te doen. De grootste straf die ik Aliana kan geven, is tegen haar zeggen dat ze een avond niet mag lezen. Neem haar haar Tiny-boeken af en dat is echt waar een doodongelukkig kind."



Ga er maar aan zitten, als ouder. "Makkelijk is het niet altijd om te weten hoe je moet reageren om goed te doen", erkent Cindy, die vaak Engels tegen haar dochters praat om hun hongerige breintjes te stillen. "Hoe ga je om met het doorgedreven perfectionisme van je hoogbegaafde kind? Dat is een lastige, hoor. Schrijft Aliana een letter nog maar een béétje raar, dan legt ze al onmiddellijk haar handje op het blad en denkt ze van zichzelf dat ze het niet goed heeft gedaan. Ook al is die letter dan perfect leesbaar. Die kinderen zijn het niet gewoon om iets niet te kunnen, hé. Die leggen de lat voor zichzelf ontzettend hoog en als ze die lat niet halen, slaan ze in paniek en geven ze ook heel gemakkelijk op in plaats van door te zetten. Dat verklaart ook waarom er volgens het CLB onder hoogbegaafden zoveel drop-outs zijn op de leeftijd van 13, 14, 15 jaar."





Traantjes staan klaar "Maakt Aliana een fout tijdens het lezen en ze maakt diezelfde fout bij het herlezen opnieuw, dan staan de tranen al klaar", zegt Cindy. "Dan mag je nog zeggen dat dat helemaal niet erg is, zulke kinderen verdragen dat niet. Dan is het al gelijk, van: 'Ik kan dat niet!' Mensen zeggen wel eens: 'O, maar zulke kinderen kunnen alles, daar moet je als ouder niet achter zitten!' Ook dat is een groot misverstand. Veel hoogbegaafden komen in het middelbaar in de problemen, juist omdát ze nooit hebben leren leren, omdat alles voorheen vanzelf ging. Maar het absorberen van leerstof na één of twee keer horen, blijft niet duren, hé."



België telt volgens expertisecentrum Exentra om en bij de 65.000 hoogbegaafde kinderen tussen 3 en 21 jaar, voor Vlaanderen zijn er dat ongeveer 46.000. Of het onderwijs in haar ogen tekortschiet voor extra slimme kinderen? "Toch wel, ja", meent Cindy. "De school van mijn dochters denkt gelukkig met ons mee en doet wat ze kan om tegemoet te komen aan hun noden. Maar het onderwijs in het algemeen schenkt weinig aandacht aan kinderen die hulp naar boven nodig hebben, terwijl het wel veel doet voor kinderen die niet goed meekunnen. Ons onderwijs is gericht op de zwakkeren en niet op de beteren. Ik vind dat jammer, ja. Want ik zit hier wel met twee zulke kinderen. (lacht) En de groep hoogbegaafden is niet klein, hé. Al goed dat Exentra bestaat. Daar kunnen kinderen sessies volgen om te leren omgaan met fouten, om te leren doorzetten en te worden uitgedaagd. Dat centrum is een hele grote hulp. Ook voor ouders en scholen."





Niet arrogant Of ze haar kleine spruit met de voetjes op de grond moet houden? Bestaat het risico dat zo'n slim kind zich beter gaat voelen dan de rest? "Mijn man en ik hebben allebei onze dochters uitgelegd dat ze een beetje slimmer zijn dan de rest, maar: we hebben er heel hard op gehamerd dat ze nooit ofte nooit mogen zeggen dat een kindje dom is omdat het niet kan wat zij wel kunnen. Ze zullen dat ook niet zeggen. Op dat vlak hebben ze gelukkig ook hun karakter mee. Aliana is sociaal en spontaan, Aaricia is introvert. En allebei zijn ze én lief én braaf. Arrogantie zit er godzijdank niet in."



"Maar: ik vind wel dat mijn kinderen fier mogen zijn op wat ze kunnen", zegt Cindy daarvan. "We zien dat ze gelukkig zijn en ze verbazen ons elke dag met wat ze zo graag en goed doen. Het eerste wat Aliana tegen een volwassene zal zeggen, is dat ze kan lezen en schrijven. Omdat ze daar geweldig trots op is en ze mág daar ook trots op zijn. Er is helemaal niks mis met slimmigheid. Ik laat haar dat dus ook tegen iedereen zeggen."



Wanneer mama haar jongste vraagt wat ze straks in het eerste leerjaar gaat doen, is het eerste wat Aliana blij uitroept: "Toetsen maken!" Waarop mama zegt: "En wat nog?" Aliana moet niet nadenken. "Lezen, schrijven en wereldoriëntatie doen en rekenen! Bij juf Christine! Voor wiskunde ga ik in het tweede leerjaar bij juf Lissa zitten! En later, dan wil ik dokter worden. In een ziekenhuis. Ofwel een berghut kopen in Oostenrijk!" Dat er hier eentje echt niet kan wachten tot het 1 september is, is echt wel o-ver-dui-de-lijk. "En weet je wat ik op de eerste schooldag aantrek?", vraagt de blonde elf alsof het een spannend raadseltje betreft. "Geen broek, maar een kleedje. Zo'n kleedje dat helemaal uitwaaiert!"