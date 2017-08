Zo krijg je die tienerdochter wél op tijd naar school 's ochtends

Door: ND

Dacht jij dat het al moeilijk was om een kleuter op tijd en netjes aangekleed richting school te brengen? Wacht tot die kleuter een tienerdochter is. Crisis voor de kleerkast en discussie over lievelingsbroeken die in de wasmand zitten verzekerd. Met deze tip los je die ochtendlijke hectiek handig op.

"Help, ik heb niks om aan te trekken!" Het is de standaardzin van menig vrouw naast een overvolle kleerkast, die zelfs al vanaf de puberteit in het vrouwelijk vocabularium sluipt. Erg vervelend als jij er toch nog voor moet zorgen dat die tienerdochter op tijd op school komt, liefst in een outfit waarmee ze niet vanaf dag één een keelontsteking oploopt.



Maar een goede voorbereiding is alles. Om discussies over kledingskeuzes vanaf volgende week te vermijden, kan je nu al beginnen aan een stappenplan die een kleerkastcrisis bij tienerdochters voorkomt.



Stap 1: Laat je dochter in de week voor school weer begint zoveel mogelijk outfits aandoen uit haar kleerkast, in allerlei mogelijke combinaties. Maak een mix van verschillende rokken, broeken, tops enzovoort boven elkaar. Laat je dochter zich even een model wanen en maak een foto van elke "look".



Stap 2: Print die foto's uit, en bewaar ze in een schoendoos in de kleerkast. Je kan ze ook aan de binnenkant van de kast kleven, zodat ze overzichtelijk te bewonderen vallen.



Stap 3: In plaats van de hele kast overhoop te halen op een hectische ochtend, kan jouw dochter op basis van de foto's haar ideale outfit van de dag uitkiezen. Bij voorkeur kiest ze al de avond voordien en kunnen de kleren al klaargelegd worden, maar zoals dat gaat met tienerdochters: opspelende hormonen kunnen ervoor zorgen dat die perfect gekozen outfit van zondagavond op maandagochtend plots het slechtste idee ter wereld lijkt. Dat jij achteraf niet alle gepaste kledingstukken opnieuw moet opvouwen en in de kast leggen, is ook weer een extra pluspunt.