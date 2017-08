Doe-het-zelf: met deze leuke DIY's ben je helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar

Door: SV

We kunnen 'm al bijna horen, die rinkelende schoolbel. Wie binnenkort weer de schoolpoort binnenwandelt: met deze DIY's steek je jezelf (of je kroost) in het nieuw zónder veel nieuwe spullen te moeten kopen. Veel knutselplezier!

2. Een unieke agenda Ieder jaar wordt weer diezelfde saaie agenda op de lessenaar gedropt. Gelukkig wil dat niet zeggen dat je er niet een waar kunstwerkje van kan maken. Speel met verschillende plaatjes, handlettering en washi tape en wedden dat je iedere keer vrolijk wordt als je die agenda bovenhaalt?



P.S. Je hoeft je niet te beperken tot de omslag, ook binnen kan je helemaal losgaan met decoreren.

3. De leukste boekentas Slecht nieuws: je moet nóg een jaar met die stomme tas van vorig jaar doen. Het goede nieuws? Dat wil niet zeggen dat die er exact hetzelfde moet uitzien. Met wat textielverf en letterstickers lijkt die weer gloednieuw. En uiteraard kan je precies hetzelfde doe met een rugzak.



P.S. Met enkele strijkpatches, naald en draad of stiften maak je er helemaal een gepersonaliseerd kunstwerkje van.