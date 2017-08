Spinnen kruipen niet uit de afvoer en meer weetjes om je spinnenfobie te bestrijden

Door: ND

23/08/17 - 15u00 Bron: Natuurpunt, Mens & Natuur

© thinkstock.

Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben: vanaf het einde van de zomer kunnen angstaanjagend grote huisspinnen op onverwachte momenten opduiken in huis. Meestal een reden om met een gil drie meter in de lucht te springen, maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. Deze weetjes over de achtpotige beestjes doen jouw angst in het beste geval lichtjes wegebben.

Je wil het misschien liever niet weten, maar spinnen logeren het hele jaar door gezellig bij jou in huis, in de kleinste hoekjes, kieren en gaatjes. Dat je ze niet ziet, wil niet zeggen dat ze er niet zijn.



Vanaf het einde van de zomer en het begin van de herfst komen de diertjes wel eens graag piepen uit die kiertjes om hallo zeggen. Liefst op momenten waarop je het totaal niet verwacht. In de badkuip bijvoorbeeld, waar de zwarte poten van de grote huisspin angstaanjagend groot afsteken tegen het spierwit van het bad. Het lijfje van de huisspin - exclusief poten - kan tussen 1 en 1,6 centimeter groot zijn, bij de grote huisspin is dat tot wel 2 centimeter. Gillen kan dan wel even opluchten, maar het is helaas geen langetermijnoplossing. Deze weetjes zijn hopelijk wél enigszins een remedie tegen die grootste spinnenangst. Lees ook Vijf dingen die je elke dag zou moeten schoonmaken

Laat je eten nooit meer aanbranden & 5 andere trucjes met aluminiumfolie

Alles proper in amper 8 minuten? Zo doe je dat

1. Ze komen niet uit de afvoer gekropen Fabeltjes over spinnen die door de afvoer van het bad of de wastafel komen gekropen, vormen goede scenario's voor horrorfilms. In het echte leven hoef je een bad niet angstvallig te weren met dit als argument, want het is een mythe die niet klopt. Een spin die uit het niets in de badkuip belandt, is daar per ongeluk in verzeild geraakt. De wanden van een bad of wastafel zijn voor de (grote) huisspin te glad om er weer uit te kruipen, waardoor het arme diertje komt vast te zitten. In plaats van de spin ook nog eens een verdrinkingsdood te schenken, kan je met een (lange!) bezem de spin uit haar lijden verlossen door ze erop te laten kruipen en ze zo buiten te zetten.

2. Ze zijn niet gevaarlijk In ons land is er geen enkele reden tot paniek bij de aanblik van zo'n achtpotig monstertje, want spinnen in België zijn compleet ongevaarlijk. In plaats van ze te vrezen kan je ze maar beter dankbaar zijn, want ze eten andere vervelende insecten zoals vliegen en muggen op. Reden te meer om ze vriendelijk buiten te zetten als je ze tegenkomt, in plaats van ze onverbiddelijk plat te trappen. Sommige huisspinnen kunnen wel zachtjes bijten uit zelfverdediging, dus je kiest er beter niet voor om ze met de blote hand op te nemen - gesteld dat je dat al durfde. Gebruik een bezem of vang ze in een bokaal waar je een stukje karton onder schuift en zet ze zo buiten.

3. Ze zijn op de versiertoer Een grote huisspin gespot die wat rondtrippelt in huis? Het ziet er beangstigend uit, maar dit weetje zal mogelijk voor wat meer empathie zorgen: wie rond deze periode een grote huisspin tegen het lijf loopt, staat oog in oog met een mannelijke huisspin die op jacht is naar een vrouwtje. Tegen het einde van de zomer zijn de mannetjes volwassen, en gaan ze op de versiertoer om een vrouwtje te scoren. Spreek het diertje wat goede moed in bij het maken van zijn avances, in plaats van het luidkeels op een gillen te zetten.