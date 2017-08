Met deze DIY-rugzakken wil je kroost gegarandeerd wél graag naar school

© thinkstock.

De eerste schooldag komt met rasse schreden naderbij, en menig schoolkind slaakt bij het rinkelen van de wekker een opgeluchte zucht wanneer blijkt dat het voorlopig nog niet zo ver is. Wil jij je hartendief wél een leuke start van het schooljaar bezorgen? Dan zijn deze DIY rugzakken ongetwijfeld een schot in de roos!

Stickermania © Instagram @_shopitgirls. Zelf helemaal niet zo handig aangelegd? Dat hoeft geen probleem te zijn. Bij doe-het-zelfwinkels vind je tegenwoordig tal van leuke patches, je kent ze wel, het soort dat je vroeger over een gat in je broek aanbracht. Laat je kinderen ze uitkiezen in de winkel, en vervolgens moet je er zelf maar gewoon even het strijkijzer overheen halen voor een volledig gepersonaliseerde rugzak.