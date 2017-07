Melissa Rauch openhartig over miskraam: "Elk geboortekaartje was een steek in mijn hart"

Door: redactie

12/07/17

Melissa Rauch (centraal) tussen collega's Kunal Nayyar en Johnny Galecki. © epa.

Melissa Rauch verwacht haar eerste kindje. Dat maakte de The Big Bang Theory-actrice dinsdag bekend in een ingezonden brief in Glamour. In het stuk is de 37-jarige openhartig over de gevolgen van een miskraam die ze een paar jaar geleden kreeg.