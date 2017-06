Ideaal vakantiemateriaal: ravotten aan het zwembad zonder uitschuiven

Door: redactie

18/06/17 - 18u30

© thinkstock.

Gezellig met je voeten in het zand wroeten, of als een rasechte hippie het gras voelen kriebelen aan je tenen: in de zomer lopen we allemaal graag op blote voeten. Alleen jammer dat kiezeltjes, vuil en scherpe voorwerpen meestal snel een einde maken aan die fijne ervaring. Al heeft een Italiaans bedrijf daar nu iets op gevonden.

© NakeFit.

Op blote voeten willen lopen zodra het zonnetje schijint? Dat is volkomen normaal. Het is niet alleen een stuk minder warm dan die gesloten sneakers, je voelt je meteen ook meer verbonden met de natuur. Helaas is de natuur - en dan vooral de rommel op straat - niet altijd de beste vriendjes met onze gevoelige voetzolen. Dus gaan we voor the next best thing: slippers. Maar wat als er nóg een mogelijkheid bestond?



Het Italiaanse bedrijf NakeFit heeft de oplossing gevonden: een flinterdunne zelfklevende zool die je op je voetzool plakt. De zooltjes zijn waterproof, beschermen je voetzolen tegen scherpe voorwerpen, en ze zijn anti-slip. Leuk voor als je eens graag op blote voeten een avondwandeling maakt, maar ons lijken ze nog net dat tikje handiger voor kinderen die tijdens de vakantie al eens graag aan het zwembad of op het strand ravotten. Geen uitschuifgevaar of scherpe rotsen die de kleine kindervoetjes kunnen bezeren.



De zolen kosten € 30 voor 10 paar en zijn vooruit te bestellen via Kickstarter.