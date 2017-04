Herkenbaar? Kersverse mama maakt de grappigste stripjes over leven met een baby

© thinkstock.

Het ouderschap, het is een zegen. Zo'n wolk van een baby, die kirrende geluidjes en liefdevolle lachjes, maar ook een ontplofte woonkamer, nooit meer slapen en je zorgen maken over de kleinste dingen. Deze mama maakt er de leukste en meest herkenbare tekeningen over.

Google is je beste vriend © Rina Yakovleva.

Lachen met vrienden die nog geen kinderen hebben © Rina Yakovleva.

Wat geef je je kind nu het best te eten? © Rina Yakovleva.

Ikea bestellingen © Rina Yakovleva.

Veel knipperen, is dat gezond? © Rina Yakovleva.

Met vallen en opstaan © Rina Yakovleva.

Het genot van een goede nachtrust © Rina Yakovleva.