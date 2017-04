Help Beyoncé en kies de namen voor haar tweeling

© anp.

Een mooie naam voor je nieuwe spruit kiezen is niet altijd eenvoudig. Al helemaal niet wanneer de hele wereld klaar staat om commentaar te geven, en je er ook nog eens twéé moet bedenken. Gelukkig kunnen we Beyoncé allemaal een hart onder de riem steken, en onze beste creaties en suggesties aan de Queen of R&B bezorgen.