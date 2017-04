10 redenen waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid

© thinkstock.

Binnen een maand is het moederdag, en amper een paar weken later is het aan de papa's. Een mooi initiatief, want onze ouders verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden. Maar wat met onze broers en zussen? Zij verdienen eigenlijk ook een eigen feestdag, en wel hierom.

1. Ze maken ons vrolijker De voordelen van zo'n broer of zus gaan verder dan iemand die je komt halen na een feestje of af en toe die Zalando-doos wegbrengt. Onderzoek van de Purdue University wees immers uit dat die hechte band met broers of zussen ook afstralen op ons latere leven: zo zouden mensen met broers en/of zussen of het algemeen gelukkiger zijn, in betere gezondheid verkeren en zich minder eenzaam voelen. Lees ook Topmodel Bella Hadid: "Ik ben een trotse moslima'

2. Ze maken ons optimistischer Haal die oude familiekiekjes er maar bij: volgens een studie van professor Tim Wildschut van de universiteit van Southampton zou een goede dosis nostalgie in de vorm van foto-albums ervoor zorgen dat we optimistischer in het leven staan en ons gelukkiger voelen.

3. Zussen zijn goed voor je mentale gezondheid Ja hoor, zussen halen echt niet alleen je kleerkast leeg. Volgens onderzoek van de Brigham Young University is een goede relatie met je zus ook het ideale medicijn tegen eenzaamheid, schuld- of zelfs angstgevoelens en onzekerheid.

4. Ze maken je avontuurlijker Was jij de jongste thuis? Dan heb je geluk. Een Britse studie uit 2015 legde immers bloot dat de benjamins in huis van zichzelf vinden dat ze het beste gevoel voor humor hebben, terwijl oudere broers en zussen zichzelf net wat serieuzer vinden. Bovendien staan de jongste kinderen vaak ook meer open voor nieuwe ervaringen en zijn ze avontuurlijker, zo legde auteur en geboortevolgorde-expert Frank Sulloway al uit in zijn research.

5. Of net verantwoordelijker De oudste kinderen zijn dan net verantwoordelijker. Vaak hechten zij ook meer belang aan familiewaarden en loyaliteit, verklaart Jeffrey Klugeur, auteur van 'The Sibling Effect: What the Bonds Among Brothers and Sisters Reveal About Us'.

6. Of diplomatisch Tal van studies rond familiebanden wezen al uit dat de middelste kinderen dan weer vooral goed waren in compromissen sluiten en onderhandelen. Een overzichtsstudie uit 2010 wees bovendien ook uit dat ze doorgaans erg sociaal en empathisch zijn, omdat ze zich makkelijk kunnen inleven in mensen die zowel jonger als ouder zijn.

7. Ze maken je gezonder De hechte band die we met onze broers of zussen hebben, beïnvloedt ook onze gezondheid. Uit data van de 2011 Edelman gezondheidsbarometer bleek namelijk dat 46 procent van de mensen die bevraagd werden, vinden dat hun vrienden en familie de grootste invloed hebben op hun levenswijze en de gezondheidskeuzes die ze maken.

8. Ze zijn goed tegen stress Vaak hebben we met onze broers of zussen zo'n goede band, dat we ze als vrienden beschouwen. En uit verschillende studies bleek al dat tijd spenderen met iemand die we graag zien, stress tegengaat. Broers of zussen hebben overigens nog een extra voordeel: zij zouden je namelijk zelfs als kind al kunnen beschermen tegen de negatieve effecten van stress.

9. Ze zorgen ervoor dat je langer leeft Hechte relaties - zoals die met je broers of zussen - worden wel vaker gelinkt aan een langer leven. Een studie die werd gepubliceerd in het vaktijdschrift PLoS Medicine stelt dat mensen met weinig sociale connecties een hoger sterfterisico hebben (zo'n 7,5 vroeger dan het gemiddelde) dan zij die wel close zijn met anderen. Een mogelijke verklaring volgens de onderzoekers, is dat je vrienden en familie je aanmoedigen om beter voor jezelf te zorgen wanneer het niet zo goed gaat met je mentale of fysieke gezondheid.