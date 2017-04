Zoveel paaseitjes kan je eten zonder te verdikken

Margo Verhasselt

10/04/17 - 18u00

© thinkstock.

Pasen staat voor de deur en daar hoort chocolade bij. Veel chocolade. Alle chocoladeliefhebbers onder ons lopen al enkele weken heel de tijd chocoladen paaseitjes te eten. Maar hoeveel is te veel?

Dat chocolade niet gezond is weten we allemaal, maar het is soms zo moeilijk om te weerstaan. Het liefst van al zouden we ons een hele dag volproppen met chocolade eitjes. Gelukkig mogen we toch meer eitjes eten dan we denken.



Om een kilo te verdikken moet je zo'n 7000 extra calorieën eten. Eén paaseitje bevat zo'n 47 calorieën. In totaal moet je dus maar liefst 150 paaseitjes eten om een kilo bij te komen. Als je op een maand 47 paaseitjes eet, zal je dus niet snel aankomen van deze zoete lekkernij.