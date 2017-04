"Dik of zwanger?": Nederlands spelprogramma roept controverse op

Door: ND

"Is deze vrouw dik of zwanger? Zijn haar borsten echt of nep?" Het nieuwe Nederlandse programma "Neem je zwemspullen mee" flirt wel heel erg met de grenzen van de ethiek, door het publiek te laten oordelen over deze vraag terwijl vrouwen op een ronddraaiend platform getoond worden. Op Twitter regent het gemengde reacties.

Sneu en gênant

Zo is er een onderdeel waarin vrouwen op een draaiend platform worden getoond, en de kijkers moeten oordelen of die dame "dik of zwanger" is. Ook over het vraagstuk of haar boezem echt of nep is, mogen omstaanders oordelen. Van "heerlijke tv" tot "smakeloos" en "stay classy": de meningen op Twitter over dat controversieel stukje televisie zijn alvast erg verdeeld. "Sneu en gênant," zo omschrijft de Nederlandse krant Het Parool het programma. Zelf oordelen? Je kan het hele programma online herbekijken, met het bewust controversiële fragment vanaf 20:30.