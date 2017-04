Niet voor gevoelige kijkers: vader fotoshopt baby in levensgevaarlijke situaties

Door: ND

Alleen op een ladder naar boven klimmend of balancerend tegen het randje van een diepe rivier: de foto's die de Schotse vader Stephan toont, doen menig moeder- en vaderhart een tel overslaan. Kleine geruststelling: zijn levensgevaarlijke tafereeltjes zijn niet echt. En hij fotoshopte ze ook nog eens voor een goed doel.

De reden dat Stephan zijn dochtertje Hannah in schijnbaar levensgevaarlijke situaties op Reddit plaatst (zoals je ziet in de fotoreeks onderaan), is om aandacht te vragen voor de zeldzame immuunziekte waar ze mee kampt. Zijn dochter lijdt aan hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH), een aandoening waardoor ze nog voor haar eerste verjaardag al 6 maanden in het ziekenhuis doorbracht voor chemotherapie en een beenmergtransplantatie.