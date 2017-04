Sparen moeilijk? Zo kan je wél elke maand iets opzijzetten

© thinkstock.

Eén op de drie Belgen heeft niet gespaard de afgelopen twaalf maanden, zo blijkt uit het onderzoek 'Sparen, of niet?' van Radio 1 in samenwerking met Wikifin.be en De Tijd. Het is dan ook niet makkelijk, want iedere maand liggen er wel verleidingen en onverwachte kosten op de loer. Maar met deze tips lukt het je volgende maand vast wel.

Leg er niet te veel druk op Zelfs al lukt het niet om elke maand een aanzienlijk bedrag te sparen, alle kleine beetjes helpen al. Leg dan ook niet te veel druk op jezelf. Een extra appeltje voor de dorst is prima, maar zorg wel dat je levenskwaliteit er niet onder te lijden heeft. Als je namelijk nooit meer iets leuks kan doen, zal die motivatie na een tijdje al snel ver te zoeken zijn.

Maak een overzicht Gelukkig is er Saskia Scheerlinck, auteur van het boek 'Crisis Survivalgids: 400 euro besparen zonder een centje pijn'. Zij heeft de perfecte tips om door kleine aanpassingen die je niet al te hard merkt tóch wat aan de kant te kunnen leggen. Haar voornaamste tip? Maak een jaaroverzicht van je uitgaven. Als je een jaar lang een overzicht bijhoudt van je uitgaven, weet je daarna perfect wat de dure maanden zijn. December is bijvoorbeeld duur omdat je veel cadeautjes moet kopen en naar feestjes gaat, tegen de zomer komt dan weer vaak de rekening van de brand-, diefstal- en familiale verzekering, etc. Als je weet wanneer die extra kosten komen, kan je daar tijdens de maanden dat het makkelijker gaat wat geld voor opzij zetten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Bovendien kun je zo makkelijk een aantal quick wins doen: zo merk je dat blikje cola iedere maaltijd niet op, maar dikt het bedrag wel snel aan. Nog meer tips van Saskia vind je trouwens hier.

Vergelijk online Van de aankoopprijs van een nieuwe droogkast tot de goedkoopste benzineprijzen: quasi alles kan je makkelijk op voorhand online vergelijken, waardoor geld besparen een eitje wordt. Opgelet: ga hier ook niet te ver in. Er spelen uiteraard meer factoren mee dan alleen de prijs. Zo kan de ene wasmachine of televisie wel goedkoper zijn dan de andere, wanneer het energielabel veel lager ligt, zal die op de lange termijn een stuk minder zuinig en dus duurder uitkomen dan het exemplaar met een iets hoger prijskaartje.

Eten voor minder Je hoeft niet noodzakelijk minder op tafel te zetten, maar beter kiezen zorgt wél voor een veel lagere rekening. En kleine veranderingen tellen vaak al snel op. Neem eens een lunch van thuis mee in plaats van een broodje te kopen, kies voor huismerken in plaats van dure merken en sla seizoensgebonden groenten en fruit in, die zijn vaak een stuk goedkoper. Ga ook niet steeds naar dezelfde winkel, maar vogel uit welke producten waar het goedkoopst zijn. Toegegeven, het neemt meer tijd in beslag, maar gaat je ook maandelijks tientallen euro's opleveren. Wat ook kan helpen is op voorhand een boodschappenlijstje samenstellen en je daar goed aan houden. Zo doe je geen onvoorziene aankopen die opgeteld al snel een stuk duurder uitvallen dan gedacht. Nog meer tips om geld te besparen op eten? Die vind je hier.