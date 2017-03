Lenteschoonmaak in de kleerkast: zo doe je dat

Door: ND

Wij hebben eerlijk gezegd niet echt last van jeukende vingers om aan de lenteschoonmaak te beginnen. Maar als we dan toch iets moeten opruimen, dan willen we die uitpuilende kleerkast wel eens onder handen nemen. Je weet nooit welk leuk lenterokje je nog ergens terugvindt, diep verstopt in een vergeten hoekje van de kast.

Een kleerkast bij de gemiddelde vrouw bestaat uit een aantal vaste items die ze voortdurend draagt, aangevuld met tientallen t-shirts en jurken die zelfs nooit het daglicht zien en ergens in een hoekje in de kast kamperen. Hoog tijd om orde op zaken te stellen nu de lente in het land is, en die dikke truien weer even een schapje naar achteren gelegd mogen worden. Zes tips voor een efficiënte lenteschoonmaak in je kleerkast.

Bepaal je stijl Is jouw stijl sinds een paar jaar geëvolueerd naar casual chique, maar hangen die kleurrijke boho-topjes nog steeds in de kast om nooit gedragen te worden? Tijd om iemand anders er plezier mee te doen. Beter een overzichtelijke kast met weinig stuks die je wel nog draagt, dan omgekeerd.

"Gooi weg" en "geef weg" Maak twee stapels bij het onder handen nemen van je kleerrast: een stapel met kledij waar je nog iemand anders blij mee kan maken, zoals een vriendin of de kringwinkel, en een stapel die echt rijp is voor de vuilnisbak, wegens gaten en scheuren waarmee niemand nog gezien wil worden.

Maak een shoplijstje Het leuke gedeelte aan deze opruimactie: maak tijdens het bekijken van al je stuks in de kleerkast ook een lijstje met wat je nog nodig hebt. Van een nieuwe jeans tot sokken of een pyama: dat kan vanalles zijn. Zo shop je bewuster wat je echt nodig hebt, in plaats van een zoveelste bloemenjurkje te kopen waar je er al 3 van hebt - en toch altijd hetzelfde draagt.

De "twee jaar"-regel Tenzij een kledingstuk sentimentele waarde heeft, hanteer je best de "twee jaar"-regel: heb je iets twee jaar niet gedragen, dan is de kans klein dat je het ooit nog zal dragen. Wees streng voor jezelf. Kledij weg doen is moeilijk, maar elke dag weer moeten beslissen wat je zal dragen naast een overvolle kleerkast is dat ook.

Organiseer op kleur en/of type Een kleerkast wordt veel overzichtelijker als je items per soort legt (bv. T-shirts met korte mouwen) of zelfs per kleur. Zo zie je in één oogopslag welke stukken je kan combineren.