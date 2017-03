Het ontroerende moment dat een prematuurtje de hand van zijn verpleegster vastgrijpt

Koen Van De Sype

14/03/17 - 15u09 Bron: Figure 1, Daily Mail

© Figure 1.

Op het internet is een foto opgedoken van een prematuurtje van amper 26 weken oud dat de hand van de verpleegster die haar verzorgt, vastgrijpt. Het beeld werd gedeeld op Figure 1, een website waarop medisch personeel wereldwijd foto's en professionele raad deelt.

Het babymeisje woog amper 0,454 kilogram toen ze geboren werd en daarom werd ze meteen opgenomen op de afdeling intensieve neonatale zorgen van een Amerikaans ziekenhuis. Haar handje was amper 2 centimeter breed, van haar pinkje tot haar duim. Hand Het was een verpleegster die het beeld postte op Figure 1. "Ik was haar luier aan het verschonen toen ze plots mijn hand greep", vertelt ze. "Ik moest stoppen. Maar ik liet haar doen. Menselijke aanrakingen zijn erg belangrijk voor baby's."

De foto werd genomen net voor het ziekenhuis het dragen van handschoenen verplichtte bij het verzorgen en verschonen van kinderen. Dat om infecties te vermijden. "Jammer", aldus de verpleegster. "Die kleintjes hebben de aanrakingen echt nodig."



Grijze materie

Wetenschappelijk onderzoek lijkt dat te bevestigen. Prematuurtjes die lichamelijk contact kregen, hadden daar 20 jaar later nog voordelen van, zo blijkt uit een Colombiaanse studie die in december werd gepubliceerd. De kinderen waren minder hyperactief, minder afwezig op school, minder agressief en sociaal beter in staat om een groep te leiden. Hersenscans toonden zelfs aan dat de kinderen ook meer grijze materie ontwikkelden, die de meest cruciale hersencellen bevatten.



Gezond

Wat er ook van zij, het baby'tje op de foto maakt het bijzonder goed. Dat is intussen een gezond negen maanden oud meisje. En ze weegt nu al 6,350 kilogram.