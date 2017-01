Al 700 klachten tegen Pamperbox.be

Door: Ken Standaert

21/01/17 - 13u37

video In enkele weken tijd hebben zich al meer dan 700 gedupeerden op Facebook verenigd om actie te ondernemen tegen de website pamperbox.be, intussen omgedoopt tot luierbox.be. Die website beloofde maandelijkse leveringen van pampers aan 300 euro in plaats van 600 euro, maar al geruime tijd krijgt niemand zijn bestellingen geleverd.

Tot voor kort werden de luiers ook aangeboden via Groupon, maar zij hebben de samenwerking inmiddels geschorst en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart naar het bedrijfje. Enkele gedupeerden kregen van de eigenaar het bericht dat ze ten laatste zaterdag hun achterstallige bestellingen zouden ontvangen. "Maar daar geloven we niet meer in", klinkt het. "We vrezen dat we onze centen gewoon kwijt zijn." Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar.