Kwart van exen overlegt nooit over kinderen

INGRID DE VOS

19/01/17 - 05u00

© thinkstock.

Gescheiden ouders praten bitter weinig over de opvoeding van de kinderen. Eén op de vier doet dat nooit. Een even grote groep minder dan één keer per maand. In ons land groeit één op de drie minderjarigen op met gescheiden ouders. Uiteraard heeft dat gevolgen voor de opvoeding van de kinderen, maar bovendien blijken de exen daar ook nauwelijks over te communiceren.